موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني

يستضيف بروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني، اليوم السبت، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق حسن العيدورس.

ويشارك بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني يصفته بطل الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا، في حين يشارك بروسيا دورتموند بصفته وصيف الدوري.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، حقق بايرن ميونخ الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لبروسيا دورتموند، وحضر التعادل مرة، لكن مرة، لكن الحسم كان لبايرن ميونخ، بعد ان قاز 5/4 بركلات الترجيح في كأس السوبر الألماني 2017.

ويملك بايرن ميونخ 7 القاب في كأس السوبر الألماني بينها آخر 3 نسخ، مقابل 5 ألقاب لبروسيا دورتموند، آخرها العام 2014.

وتقابل الفريقان الموسم الماضي مرتين، وكانتا في الدوري الألماني، حيث فاز بروسيا دورتموند 3/2 ذهابًا، في حين فاز بايرن ميونخ 5/0 إيابًا.

وفي آخر 6 مواجهات بين الفريقين في كأس السوبر الألماني، نال كل فريق اللقب 3 مرات.

يشار إلى أن بايرن ميونخ لم يغب عن مباراة كأس السوبر الألماني منذ العام 2012، وقد تُوِّج باللقب خلال هذه الفترة 4 مرات وخسر 3 مرات.