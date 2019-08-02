تقرير: مانشستر سيتي يطلب 145 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ليروي ساني لبايرن ميونخ

سيتعين على بايرن ميونخ الألماني دفع ما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني؛ للحصول على خدمات الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي خلال الشهر الحالي.

وباتت مطاردة بايرن ميونخ لساني واضحة وزادت في الفترة الأخيرة مع اقتراب غلق باب الانتقالات الصيفية، قبل بداية الموسم في الدوري الإنجليزي.

وأرسل بطل إنجلترا شكوى شديدة اللهجة ضد بايرن ميونخ بسبب مغازلة الجناح، البالغ من العمر 23 عامًا، وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الاعتذارات عبر الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينز رومينيغه.

ومع ذلك فإن مانشستر سيتي لا يريد بيع لاعبه الشاب إلا في حال إعلان اللاعب نفسه رغبته في الرحيل ووصول عرض مناسب من بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن العرض المناسب لمانشستر سيتي بين 135 و145 مليون جنيه إسترليني ليصبح بين أعلى 3 لاعبين في قيمة الانتقالات في التاريخ.

وتزعم تقارير صحفية ألمانية أن ساني يريد العودة للوطن رغم أن بايرن ميونخ نفسه نفى اقترابه من ضم اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع بطل البريميرليغ.

واستخدم مانشستر سيتي الصفقات الباهظة الأخيرة كمعيار لتحديد سعر ساني مثل جواو فيلكس المنتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وعثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة الموسم قبل الماضي.

وانضم فيلكس إلى أتلتيكو مقابل حوالي 113 مليون جنيه إسترليني وليس لديه الخبرة التي يتمتع بها الجناح الدولي الألماني في مانشستر سيتي.

ويعتقد مانشستر سيتي أنه يسيطر على الموقف؛ لأن اللاعب الذي تعاقد معه مقابل 37 مليون جنيه إسترليني في صيف العام 2016 لا يزال أمامه عامان في عقده الحالي.