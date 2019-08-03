قمتا السوبر الفرنسي والألماني.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

قمتا السوبر الفرنسي والألماني.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تقام اليوم السبت مباراتا كأس السوبر المحلية في كل من فرنسا وألمانيا إيذانًا ببدء الموسم الجديد في البطولات الكبرى في أوروبا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم السبت الثالث من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

السوبر الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS رين، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 1 FR.

السوبر الألماني:

بايرن ميونخ VS بروسيا دورتموند، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

مباريات ودية:

مانشستر يونايتد VS ميلان، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 1.

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