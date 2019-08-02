اشتباكات بين جماهير سيلتا فيغو وريال مدريد قبل لقاء الفريقين في الليغا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جماهير سيلتا فيغو اشتبكت مع جماهير يال مدريد في مدينة فيغو قبل لقاء الفريقين في افتتاح الليغا على ملعب ملعب بالايدوس في 17 أغسطس/آب الحالي.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني في الموسم الجديد بمواجهة سيلتا فيغو خارج أرضه لذلك فالحماس الجماهيري كان مشتعلا عندما اشتبكت بعض من جماهير الناديين في مدينة فيغو.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية نقلا عن الشرطة أن الاشتباكات وقعت عندما تعرفت بعض من جماهير سيلتا فيغو على جماهير ريال مدريد كانوا يقضون بعض الوقت خلال العطلة في المدينة الشهيرة بزراعة الزيتون.

وتدخلت الشرطة للفصل بين جماهير الناديين وحددت المتورطين لكن رفض جميع من اشتبك في المشاجرة التقدم بشكوى كما رفضوا تلقي المساعدات الطبية ما لم يكن ممكنا معه التأكد من وجود إصابات.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الشيف التركي الشهير نصرت سيحضر مباراة الفريقين من الملعب لمؤازرة النادي الملكي.