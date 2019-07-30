سحب جواز السفر الخاص بالنجم البرازيلي رونالدينيو ومنعه من التصرف في ممتلكاته

ذكرت صحيفة برازيلية أن محكمة محلية منعت نجم كرة القدم السابق رونالدينيو من التصرف في 57 من ممتلكاته العقارية بسبب عدم دفع غرامة للحكومة وبعض الديون الأخرى.

وقالت صحيفة فوليا دي ساو باولو إنه يجب على أفضل لاعب في العالم سابقًا أن يدفع غرامة قدرها 9.5 مليون ريال برازيلي (2.51 مليون دولار) بسبب بناء ممشى ممتد إلى داخل الماء بشكل غير قانوني في منزله المطل على بحيرة في بورتو أليجري.

وأضافت أنه ينبغي على رونالدينيو دفع 7.8 مليون ريال كديون أخرى، وذكرت أن السلطات صادرت جواز سفر اللاعب السابق حتى يتم حل النزاع.

وقال القاضي في بورتو أليجري إن القضية تخضع لقواعد السرية القضائية ولن يؤكد أو ينفي أي تفاصيل ذكرتها الصحيفة.

ونفى المحامي الخاص برونالدينيو أن يكون رونالدينيو ممنوعًا من التصرف في أصوله، لكنه أكد أنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل القضية بسبب قرار السرية القضائية بخصوص هذا الأمر.

واعتزل رونالدينيو (39 عامًا) كرة القدم في 2015 بعد فترات من اللعب في أندية عديدة في البرازيل وأوروبا.

ونال رونالدينيو مرتين جائزة أفضل لاعب في العالم أثناء وجوده مع برشلونة، كما أحرز لقب كأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل.