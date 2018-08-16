نجل رونالدينيو يخفي هويته للانضمام لصفوف كروزيرو

أخفى نجل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو هويته خلال الاختبار في صفوف الناشئين في فريق كروزيرو البرازيلي، قبل أن يجتاز الاختبار وينضم لصفوف النادي.

ويبلغ غواو مينديز من العمر 13 عامًا، ونال الكثير من الإشادة والإعجاب خلال الاختبار في كروزيرو، رغم أنه لم يبلغ أحدًا بأنه نجل رونالدينيو.

وأخفق مينديز في الاختبار في صفوف أكاديمية باريس سان جيرمان في العاصمة البرازيلية برازيليا، قبل أن يخضع للاختبار في صفوف كروزيرو.

وقالت شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلية: إن مينديز أراد أن يتجاوز الاختبارات بجهوده الشخصية دون الاعتماد على الاسم الكبير لوالده.

وأضافت غلوبو أن مينديز أبهر متابعي الاختبارات في صفوف كروزيرو، رغم أنه مازال في الـ 13 من عمره ولا يمكن له توقيع عقود.

ومينديز هو ابن غانينا ناتيللي مينديز، تزوجت من نجم برشلونة السابق في 2004 ولم يستمر الزواج سوى عامين فقط، لكن غانينا مسؤولة عن مستقبل غواو وليس رونالدينيو.