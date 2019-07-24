الفيفا يوقف بيليتي المسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 10 سنوات

أوقفت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) موسى حسن بيليتي، المسؤول الكروي الأفريقي، عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة باللعبة لمدة 10 سنوات، عقب تحقيقات في مصادر تمويل الاتحاد الليبيري للعبة.

وقال الفيفا إن بيليتي ”مذنب فيما يتعلق بسوء استخدام أموال الفيفا إلى جانب تلقيه مزايا ووضع نفسه في مواقف تنطوي على تعارض في المصالح، وانتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا“.

وبيليتي هو الرئيس السابق للاتحاد الليبيري لكرة القدم والعضو الحالي باللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي للعبة، وكان من المنتقدين للخطوات الأخيرة التي اتخذها الفيفا بشأن لعب دور أكثر مباشرة في إدارة الكرة الأفريقية.

ويوم الإثنين الماضي، قال بيليتي إنه سيطلب من المحكمة الرياضية الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، إبطال الاتفاق الذي تتولى بمقتضاه فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، إدارة عملية إصلاح المؤسسة القارية.

وكانت تحقيقات لجنة القيم في الفيفا حول هذه القضية تعود إلى ما قبل الأزمة، وبدأت رسميًا في مايو آيار 2018.

وجاءت التحقيقات عقب ”مراجعة جنائية“ لتمويل الاتحاد الليبيري للعبة.

وقال الفيفا، إن التحقيق ينظر في اختلاسات للأموال التي منحها الفيفا ”لحملة 11 في مواجهة الإيبولا“ كما فحص الأموال المرسلة من الصندوق الخاص ببرنامج المساعدات المالية.

ووجدت الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم أن بيليتي انتهك القواعد المنصوص عليها فيما يتعلق ببنود ”اختلاس الأموال“ ”وتقديم وقبول هديا أو غيرها من المميزات“ وقواعد تعارض المصالح.

وإلى جانب إيقافه لعشر سنوات عن ممارسة أي أدوار إدارية لها علاقة بكرة القدم، سيواجه بيليتي غرامة قدرها 500 ألف فرنك سويسري (507150 دولارًا).

ولم يتم الوصول إلى بيليتي على الفور للحصول على تعليقه.