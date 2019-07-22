خطة ”الفيفا“ لإدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجه تحديًا في المحكمة

تواجه خطة الاتحاد الدولي (الفيفا) للاستحواذ على إدارة كرة القدم الأفريقية عقبة محتملة، بعدما قال عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي إنه سيطعن ضد القرار في المحكمة.

وقال الليبيري حسن بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي في العامين الماضيين، إنه سيطلب من محكمة التحكيم الرياضية، ومقرها سويسرا، إبطال الاتفاق الذي تتولى بمقتضاه فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، إدارة عملية إصلاح المنظمة القارية.

وأضاف بيليتي، أنه يريد أيضًا أن يطلب من المحكمة إرغام الاتحاد الأفريقي على بدء عملية مراجعة لشؤونه المالية، وهو أمر قال إن اللجنة التنفيذية وافقت عليه من قبل، لكن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي أوقفه.

ويمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأزمة؛ بعد مزاعم فساد ضد رئيسه أحمد، وهي ادعاءات نفاها المسؤول القادم من مدغشقر.

وقدم عمرو فهمي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي، شكاوى ضد أحمد أمام لجنة القيم في الفيفا؛ بسبب مزاعم فساد ومضايقات جنسية. وتم فصل فهمي لاحقًا.

واحتجزت الشرطة الفرنسية أحمد، في يونيو حزيران، في باريس، حيث تم استجوابه حول صفقة بين الاتحاد الأفريقي وشركة فرنسية؛ بسبب ما تردد عن دفع المنظمة القارية لمبالغ باهظة مقابل أدوات كان يمكنها الحصول عليها بأسعار أرخص كثيرًا، مباشرة من الصانعين.

وفي بيان أرسل لوسائل الإعلام، اليوم الإثنين، قال بيليتي، الرئيس السابق للاتحاد الليبيري لكرة القدم، إن أحمد يجب أن يستقيل بالإضافة لإلغاء استحواذ الفيفا المقترح على إدارة الاتحاد الأفريقي.

وقال بيليتي: ”في محاولة لإنقاذ الاتحاد الأفريقي من انهيار داخلي وشيك وتدمير لا يمكن إصلاحه في سمعته، اقترح الفيفا تصورًا واتفاقًا سيئًا.

”بشكل منطقي، قبول الاتحاد الأفريقي بألّا يسمح له بإدارة شؤونه الخاصة، ينبغي أن يتبعه استقالات سريعة من قياداته“.

وأضاف: ”من الواضح بالنسبة لي ولآخرين أن الاتفاق بشكله الحالي لديه هدف واحد فقط، وهو حماية وتبرئة أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، من الجرائم التي ارتكبها والتي تتضمن مخالفات مالية وتحرشًا جنسيًا ومحسوبية“.

وأكد الاتحاد الأفريقي وجود تحقيق مع أحمد، رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبات بعد.

كما زعم بيليتي أن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، انتهز الفرصة للتخلص من الأمين العام للاتحاد الدولي.

وقال: ”بهذه الطريقة انتهز إنفانتينو الفرصة ليعرض على فاطمة ‭’‬مظلة هبوط ذهبية‭’‬ وظيفة في الاتحاد الأفريقي من أجل تمهيد الطريق أمام استبدالها في الفيفا في نهاية المطاف“.

وأبلغ الفيفا ”رويترز“، اليوم الإثنين، بأنه لن يدلي بأي تعليق إضافي بعد خريطة الطريق المكونة من 11 نقطة، والتي أعلنها الأسبوع الماضي؛ من أجل مساعدة كرة القدم الأفريقية.

وزعم إنفانتينو، الأسبوع الماضي، أن التحرك الذي لا سابق له للتدخل وإدارة الاتحاد الأفريقي، ”سيحسن بشكل ملحوظ“ الرياضة في القارة.