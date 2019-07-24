7 أيام تحسم موقف نيمار.. وباريس سان جيرمان يفاجئ نجم السليساو بعرض جديد

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهلة نهائية لحسم قضية رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت قناة CNews الفرنسية، في تقرير، اليوم الأربعاء، إن إدارة باريس سان جيرمان حددت يوم الـ31 من يوليو الجاري بوصفه الموعد النهائي أمام أي ناد يرغب في ضم نيمار لحسم الصفقة.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة، ولكن البرازيلي الدولي يريد العودة إلى البلوغرانا، في ظل مفاوضات معقدة حتى الآن بين جميع الأطراف.

وأكدت إدارة باريس سان جيرمان، أنها لن تبيع نيمار بأقل من المقابل الذي دفعته قبل عامين، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة برشلونة تمامًا، في الوقت الذي دخلت فيه أطراف أخرى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على خط المفاوضات لضم قائد السليساو السابق.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن موقف القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لم يتغير على الإطلاق في صفقة بيع نيمار، في الوقت الذي يريد فيه حسم الموقف بشكل نهائي خلال 7 أيام من الآن، حتى لا يكون هناك تشتيت لتركيز اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في قضية نيمار.

وكشفت القناة الفرنسية مفاجأة مدوية، وهي أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا على نيمار تجديد عقده برفقة النادي، براتب سنوي أعلى من الذي يحصل عليه حاليًّا، كي يقنعوا اللاعب بالبقاء، والتخلي عن رغبته في الرحيل.