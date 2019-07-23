توخيل يضم نيمار رسميًا لقائمة باريس سان جيرمان في جولة الفريق الآسيوية

ضم توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا لقائمة اللاعبين المسافرين إلى الجولة الآسيوية المقامة في الصين.

ويحضر العملاق الفرنسي للموسم الجديد 2019/2020، من خلال معسكر لمدة 10 أيام من الفترة بين 23 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، يواجه خلالها كلًا من إنتر ميلان، وإف سي سيدني وديًا يومي 27 و30 يوليو.

واستدعى المدرب الألماني مهاجمه نيمار للسفر مع الفريق، على الرغم من شائعات الرحيل ورغبته في العودة إلى برشلونة بالميركاتو الصيفي الحالي.

وجاءت القائمة لتضم كلاً من:

حراسة المرمى: أريولا، تراب، بولكا، إنوسنت.

الدفاع: بيرنات، كيمبيمبي، كورزوا، مونييه، باكير، داجبا، ديالو، كيريهر، كواسي، مبي سو، نسوكي، زاجري.

الوسط: عادل عوشيشي، هيريرا، فيراتي، هيمانس، توفيقي.

الهجوم: كافاني، نيمار، كيليان مبابي، خيسي، دراكسلر، سارابيا، جوتشلو.

وينضم لبعثة الفريق في الصين بتاريخ 31 يوليو، كلٌّ من تشوبو-موتينغ، دي ماريا، ماركينيوس، باريديس، تياغو سيلفا، بعد نهاية إجازتهم الصيفية عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا وكوبا أمريكا، خلال الشهر الماضي.