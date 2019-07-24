إيقاف ميسي مباراة واحدة بعد طرده في مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

عوقب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بالإيقاف مباراة واحدة وغُرّم 1500 دولار بعد طرده في مواجهة تشيلي لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتوجيهه اتهامات ”بالفساد“ لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).

وطُرد ميسي بعد شجار مع جاري ،ميديل لاعب تشيلي، وبعد ذلك زعم أن البطولة يتم التلاعب فيها لصالح البرازيل، البلد المستضيف، التي فازت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تحرز اللقب.

ووصف ميسي الكونميبول ”بالفساد“ ولم يحضر مراسم حصول الأرجنتين على الميداليات البرونزية.

???? ايقاف ميسي مباراة واحد فقط مع منتخب الارجنتين + غرامة 1500 دولار. – ميسي سيغيب عن اول مباراة للارجنتين في تصفيات مؤهلة لكاس العالم 2022، التي ستلعب في شهر مارس، لم يحدد الخصم بعد. pic.twitter.com/DhguEuqb3E — InCampNou (@InCampNou) July 23, 2019

وقال الكونميبول، مساء الثلاثاء، إن تصريحات ميسي ”غير مقبولة“ لكنه تراجع عن تطبيق عقوبة أكبر على صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وبذلك سيغيب ميسي عن أول مباراة للأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي قرار آخر متعلق بالأرجنتين قرر الكونميبول إبعاد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصب ممثل الاتحاد في الاتحاد الدولي (الفيفا).

وهاجم تابيا الكونميبول بقسوة خلال كوبا أمريكا وبعدها.