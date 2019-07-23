قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا على ”إنستغرام“.. كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي ومحمد صلاح في المركز الـ12

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو على البرتغالي نيمار دا سيلفا، والأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر اللاعبين تحقيقًا للأرباح عبر موقع ”إنستغرام“ خلال عام 2018.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي تصدر قائمة ”Instagram Sport Rich List“ حيث يستطيع الحصول على عائدات بلغت 975 مليون دولار للإعلان الواحد وفقًا لعدد المتابعين له البالغين 180 مليون شخص في العالم.

واحتل البرازيلي نيمار المركز الثاني، حيث يمكنه الحصول على 722 مليون دولار كعائدات حيث يتابعه 123 مليون متابع، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاء في المركز الثالث بعدد متابعين يبلغ 128 مليون شخص حول العالم، حيث يمكنه الحصول على 521 مليون دولار.

والنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام جاء في المركز الرابع بـ 320،121 يورو، يليه نجم كرة السلة، ليبرون جيمس (243،902 يورو)، والبرازيلي رونالدينيو (229،555 يورو)، وغاريث بيل (195،480 يورو)، وزلاتان إبراهيموفيتش (179،340 يورو)، وفرات كولي (175،753 يورو)، ولويس سواريز (164،992 يورو).

أما الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يأتي في المركز الثاني عشر ويحصل على 165.000 دولار من كل منشور دعائي ينشره عبر حسابه.