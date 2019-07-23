تشافي سيمونز ينضم رسميًا لباريس سان جيرمان الفرنسي

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا ضم الهولندي تشافي سيمونز، أحد أبرز المواهب في أكاديمية برشلونة ”لا ماسيا“، اليوم الثلاثاء، إثر رحيله عن الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده.

ووفقًا لما أعلنه النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، فقد انضم اللاعب حتى عام 2022.

وكان صاحب الـ16 عامًا قد قال في رسالة وجهها لنادي برشلونة وعشاقه: ”أترك جزءًا مني في برشلونة، وسيكون جزء من برشلونة دائمًا معي.. هذا يوم صعب بالنسبة لي، لأنه لا أحد يحب يوم الوداع، خاصة عندما يتعين عليك أن تقول وداعًا لما كان يعتبر بمثابة منزلك“.

????✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club ???? Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ ???? ???????? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

وأجمعت وسائل الإعلام على أن وجهة سيمونز المقبلة ستكون باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيوجه بالتالي طعنة جديدة لبرشلونة، بعدما توترت العلاقة بين الناديين عقب تعاقد الفريق الباريسي مع نيمار عام 2017، عندما كسر عقده مع ”البارسا“، وضمه في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وقضى سيمونز 9 أعوام في أكاديمية برشلونة، حيث خطف الأنظار نظرًا لموهبته الكبيرة والتي تفوق قدرات أقرانه في الفئة السنية التي يلعب فيها، وتنبأ له كثيرون بمستقبل زاهر مع الفريق الكتالوني، لكن اللاعب اليافع قرر إنهاء مشواره مبكرًا مع ”البارسا“ لخوض تجربة جديدة مع فريق جديد.

تجدر الإشارة إلى أن الإيطالي مينو رايولا، الذي تربطه علاقة تجارية معقدة مع برشلونة، هو وكيل أعمال سيمونز، وربما يكون له دور كبير في مغادرة الأخير لأكاديمية ”لا ماسيا“.