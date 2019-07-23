موهبة نادي برشلونة تشافي سيمونز يعلن رحيله رسميًا.. ويقترب من باريس سان جيرمان

أعلن الهولندي تشافي سيمونز، لاعب وسط نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، رحيله عن النادي الكتالوني الذي كان يلعب بفريق الناشئين لديه، ويعد أحد أكثر اللاعبين الواعدين في صفوفه.

وقرر اللاعب، صاحب الـ16 عامًا، عدم تجديد عقده مع الفريق، وسينتقل الموسم المقبل لصفوف باريس سان جيرمان، بحسب ما أكدت عدة وسائل إعلام فرنسية.

ونشر سيمونز- الذي يمثله وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا والذي انضم لصفوف البلوغرانا وعمره 7 أعوام- رسالة وداع عبر شبكات التواصل الاجتماعي أكد فيها أن برشلونة سيظل دائمًا في قلبه.

وقال: ”إنه يوم صعب بالنسبة لي، لأنه لا يوجد لاعب يحب الوداع وبالأخص النادي الذي تعتبره مثل بيتك“.

وأضاف: ”اليوم ليس سهلًا لقول إلى اللقاء، هي واحدة من أصعب لحظاتي.. كان حلمًا وتحقق عندما لعبت في برشلونة وعمري 8“.

???? تشافي سيمونس و وكيل أعماله مينو رايولا في مقرات نادي باريس سنجرمان ! pic.twitter.com/r0J5lV4ntE — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) July 23, 2019

وتابع: ”خلال كل هذا الوقت احتفلت بالعديد من الانتصارات كما عانيت من كل هزيمة. تعلمت من كل التجارب التي عشتها طوال هذه السنوات، كان لي حظ كبير في أن أكون محاطًا بأفضل الأشخاص، زملاء ومدربين وكل العاملين في اللاماسيا“.

وأردف: ”أبلغ من العمر 16 عامًا فقط، إلا أنني شعرت بالعاطفة والدعم الهائلين من مئات الآلاف من مشجعي البارسا الذين شجعوني وحفزوني على مواصلة التحسن والتدريب في النادي حتى أتمكن من اللعب يومًا ما في الكامب نو. إليكم جميعًا لا أستطيع إلا أن أقول شكرًا، شكرًا، شكرًا لك من القلب“.

واستطرد: ”الآن عليّ أن أبدأ مغامرة جديدة ومثيرة خارج برشلونة، لم أستطع أن أقول وداعًا دون أن أخبركم بأن هذا النادي وجميع العاملين فيه سيكون لهم مكان خاص جدًا في قلبي طوال حياتي. فورزا بارسا“.