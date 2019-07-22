تطور جديد في علاقة باريس سان جيرمان مع نيمار

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، الإثنين، أن باريس سان جيرمان يتعمد تجاهل النجم البرازيلي نيمار على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار صراع الطرفين بعد رغبة البرازيلي في الرحيل.

وأكدت الصحيفة أنه منذ عودة نيمار للفريق لم تنشر الصفحات الرسمية للفريق أي صور أو مقاطع فيديو خاصة لمشاركته في التدريبات، وذلك بناء على تعليمات من المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو.

ورغم أن نيمار يعتبر قوة إعلانية مهمة ومن أفضل 3 لاعبين في العالم في هذا المجال، لكن إدارة باريس سان جيرمان اتخذت قرارًا فريدًا من نوعه بين الفرق الكبرى وقررت التعتيم على نجمها الأول.

وكانت الصورة الإعلانية للاعب بحسب الصحيفة أحد الأسباب التي دفعت باريس سان جيرمان لصرف مبلغ خيالي للتعاقد مع نيمار ومنحه راتبًا يصل إلى 38 مليون يورو وعدة عقود في قطر.

وكان نيمار قد نشر صورًا ومقاطع فيديو حول عودته للتدريبات، لكن المفاجأة أن مصدرها كان إدارة باريس سان جيرمان التي لم تقم بنشرها.

وتدور معركة بين إدارة باريس سان جيرمان والنجم نيمار الذي يصر على الرحيل عن الفريق، وأكد وكيل أعماله أنه غير سعيد، لكن برشلونة بدوره أصبح لا يفكر في إعادته لأن الصفقة مكلفة ماديًا.