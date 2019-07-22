نيمار يسخر من باريس سان جيرمان في برنامج تلفزيوني

سخر النجم البرازيلي نيمار، من ناديه باريس سان جيرمان، بعد عدوته متأخرًا من إجازته لمدة أسبوع، حينما شارك في إحدى حلقات برنامج ”سيلفيو سانتوس“ البرازيلي الشهير خلال فترة التأخير، ورد على أحد الأسئلة بأنه تأخر عن العودة لباريس، بسبب تسجيل هذا البرنامج.

وقبل أيام قليلة من عودته إلى باريس سان جيرمان، بينما كان لا يزال في البرازيل، زار المهاجم نيمار أستوديوهات SBT في ساو باولو، وشارك في عرض سيلفيو سانتوس الذي تم بثه، مساء الأحد.

وشارك نيمار، الذي كان بصحبة والده، في إحدى الألعاب الشهيرة بالبرنامج، حصل فيها على 28 نقطة فقط، لكنه تعرض لهزيمة قاسية أمام ابنة مقدم العرض، باتريشيا أبرافانيل، التي حصلت على 91 نقطة.

وحصل نيمار على 280 دولارًا نظير 28 نقطة التي اقتنصها في اللعبة من سيلفيو سانتوس على المسرح مباشرة.

وكان من المتوقع أن يعود اللاعب إلى باريس قبل عودته الفعلية بأسبوع، لكنه ظل في البرازيل لحضور فعالية لها علاقة بمعهده وتحت رعاية شركة ”رد بول“ ويفرض النادي الفرنسي عليه غرامة لتأخره.

ويسعى نيمار للعودة إلى ناديه السابق برشلونة، وأبلغ مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بذلك، لكن الأزمة لم يتم حلها بعد؛ نظرًا لأن النادي الكتالوني أنفق الكثير من الأموال على ضم لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الحالية أبرزهم أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد.