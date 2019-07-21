باريس سان جيرمان ينوي تمديد عقد كيليان مبابي براتب ضخم

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تريد تجديد عقد المهاجم الشباب كيليان مبابي، لقطع الطريق على الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يريد تجديد عقد مبابي، حتى العام 2025، لقطع الطريق على ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن العقد الجديد سيمنح مبابي 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا.

وحال نجاح باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي بهذه الأرقام، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، سيصبح ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، علمًا أنه يرتبط بريال مدريد، ويتردد أيضًا أن فلورنتنيو بيريز، رئيس النادي الملكي، ينوي ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 60 هدفًا وصنع 32 في 87 مباراة.