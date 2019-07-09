المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يثير الشكوك بشأن تجديد عقد مبابي

تحدث البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعتبر المطلب الرئيسي لريال مدريد في المستقبل القريب.

وقال ليوناردو في الجزء الثاني من حواره مع صحيفة ”le parisien“، يوم الثلاثاء: ”ليس هناك شك في كونه أولوية أم لا، مبابي هنا إنه مهم للفريق ولا يوجد شك بشأنه، عاد يوم الإثنين مبتسمًا وبشكل لائق، إنه محبوب هنا ومن الجيد أن يكون لديك لاعب مثله شخصية جذابة وشاب ومبتسم“.

وأضاف بشأن تمديد عقد اللاعب الفرنسي: ”هذا ليس سؤالًا، فأنا لم أعد أبدًا بشيء، لسببين، أولهما أنني لست الشخص الذي يقوم بكل شيء في الفريق، والثاني أنني لا أريد أن أقدم وعودًا في الهواء دون أن أكون متأكدًا من تنفيذها، ما يهمني هو ما يجري حاليًا“.

وأكد ليوناردو أن مبابي بإمكانه أن يصبح مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المستقبل، حال حافظ على نفس المستوى لسنوات طويلة، مشددًا: ”الطريقة التي سيعالج بها المصاعب تعتبر مهمة رغم كوني لا أتمنى له المصاعب، إن استمر لمدة 15 عامًا بنفس المستوى سيكون في مكانة ميسي ورونالدو، لاحظوا رونالدو 34 عامًا الآن وما زال موجودًا في القمة؛ لكونه يهتم بحياته وجسده، هما يهتمان بالعمل والاستمرارية والتربية والانضباط، وحسب الاستمرارية سيتم تقييم مبابي“.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن مبابي لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان؛ ليمنح ريال مدريد فرصة التفاوض صيف 2020 لضمه.