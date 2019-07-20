توخيل يضغط على إدارة باريس سان جيرمان لحل أزمة نيمار

جدد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، رغبته في أن يحل النادي الفرنسي أزمة المهاجم البرازيلي نيمار في أقرب وقت ممكن.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017 لكنه يريد العودة للنادي الكتالوني مرة أخرى.

وأبدى البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، موافقته على رحيل مواطنه لكن في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

وقال المدير الفني الألماني لشبكة ”سكاي سبورتس“ يوم السبت عن نيمار: ”إنه حاليًا جزء من الفريق وسوف يتدرب معنا يوم الأحد، الموقف بيني وبين نيمار واضح ولكن هذه مسألة بينه وبين النادي“.

ولا يريد توخيل التورط في اتخاذ عقوبات محتملة ضد نيمار، لتأخره عن الانضمام للفريق لمدة أسبوع كامل بعد انتهاء فترة إجازته.

وأضاف توخيل: ”نعمل سويًا وعرفت أنه يريد الرحيل قبل بدء كوبا أمريكا، وبالنسبة لي فهو مازال لاعبًا في باريس سان جيرمان“.

غاب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان الودية الثانية بسبب استمرار تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا في البرازيل.

ومن غير المعروف حتى الآن مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إنتر ميلان يوم السبت المقبل.