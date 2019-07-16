”كاف“ يعلن مستوى منتخبات أفريقيا المشاركة في تصفيات كأس الأمم 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الثلاثاء، مستوى المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021.

وجاءت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس في المستوى الأول، بينما جاء منتخبا ليبيا وموريتانيا في المستوى الثاني، أما منتخب السودان فجاء في المستوى الثالث.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ضم المستوى الأول منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال، تونس.

بينما ضم المستوى الثاني منتخبات بنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا، زامبيا.

وضم المستوى الثالث منتخبات أنغولا، أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو، زيمبابوي.

وضم المستوى الرابع منتخبات بوروندي، بتسوانا، جزر القمر، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الإستوائية، ليسوتو، رواندا.

بينما ضم المستوى الخامس منتخبات تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل، جنوب السودان.

وستقام التصفيات بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة، ويتأهل من كل مجموعة منتخبان للبطولة لتقام بمشاركة 24 منتخبًا.

وحدد الاتحاد الأفريقي 5 مستويات للمنتخبات المشاركة في التصفيات على أن يخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية معًا ويتأهل منهم 4 فرق.

ويتم إضافة المنتخبات المتأهلة من المستوى الخامس إلى الـ8 منتخبات في المستوى الرابع ليصل مجموعهم إلى 12 منتخبًا.

وبذلك يكتمل المستوى الرابع أيضًا ثم يتم سحب قرعة تصفيات البطولة.