موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

سيغيب صانع اللعب يوسف المساكني وحارس المرمى معز حسن عن تشكيلة تونس عندما تواجه نيجيريا غدًا الأربعاء في مباراة تحديد المركز الثالث بنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليًّا.

وقال سهيل الشملي طبيب منتخب تونس ”يعاني يوسف المساكني إصابة على مستوى العضلة الضامة تستوجب على الأقل الركون للراحة لمدة أسبوعين، بينما أصيب حارس المرمى معز حسن بكدمة في الفك ويعاني ألمًا ويحتاج للراحة لمدة عشرة أيام“.

وتحوم الشكوك حول قدرة لاعب الوسط غيلان الشعلالي على خوض المباراة بسبب شعوره بألم في الفخذ.

واخفقت تونس في بلوغ المباراة النهائية بكأس الأمم عقب خسارتها 1-صفر أمام السنغال في الدور قبل النهائي بهدف عكسي بعد أن اصطدمت الكرة بالمدافع ديلان براون قبل أن تسكن الشباك في الوقت الإضافي.

وكان بوسع تونس إدراك التعادل بعد أن حصلت على ركلة جزاء بسبب لمس إدريسا جانا جاي مدافع السنغال الكرة بيده داخل منطقة الجزاء إثر ضربة رأس من زميله القائد شيخو كوياتي قبل نهاية الوقت الإضافي لكن الإثيوبي باملاك تيسيما تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعد ضياع فرصة التأهل للمباراة النهائية، تأمل تونس في احتلال المركز الثالث بالتغلب على نيجيريا في مباراة الغد.

وقال أسامة الحدادي ظهير أيسر منتخب تونس ”رغم الخسارة في الدور قبل النهائي لكن المعنويات مازالت مرتفعة والعزيمة قوية والتركيز كبير على مباراتنا ضد نيجيريا“.

وأضاف ”لم نصل لنهاية مسيرتنا في البطولة وتنتظرنا مباراة مهمة جدًّا ضد نيجيريا، لأن المركز الثالث أيضًا تتويج. نأمل أن نكون في قمة الجاهزية في موعد المباراة“.

وسبق لتونس التتويج بكأس أمم افريقيا مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها عام 2004.

موعد مباراة تونس ضد نيجيريا

تقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 21:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا

وتنقل مباراة تونس ونيجيريا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).