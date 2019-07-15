مقتل برنل ويتيكر بطل العالم السابق للملاكمة

قالت الشرطة إن الأمريكي برنل ويتيكر، بطل العالم السابق في الملاكمة، تُوفِّي عن 55 عامًا؛ بعد أن صدمته سيارة في فرجينيا بيتش.

وكان ويتيكر بطلًا للعالم في الوزن الخفيف من مجلس الملاكمة العالمي، وخفيف الوسط من الاتحاد الدولي للملاكمة، ووزن الوسط من مجلس الملاكمة العالمي، وخفيف الوسط من رابطة الملاكمة العالمية.

واعتزل ويتيكر في 2001 بعد مسيرة حافلة، شملت 40 انتصارًا في 45 نزالًا. من بينها 17 فوزًا بالضربة القاضية، وعمل بعدها في مجال التدريب.

وسطّر ويتيكر اسمه في قاعة مشاهير الملاكمة، وحصل على جائزة ملاكم العام في 1989. وفاز أيضًا بذهبية أولمبية في 1984.

وأعلنت وفاة ويتيكر في أحد تقاطعات فرجينيا بيتش، مساء الأحد، بعد أن تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

وأضافت الشرطة، أنها ألقت القبض على سائق السيارة في مسرح الحادث، ولا تزال تحقق في ملابساته.