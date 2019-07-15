بورتو البرتغالي يعلن انضمام الأسطورة كاسياس للإدارة الفنية للفريق

أعلن بورتو البرتغالي تعيين حارسه إيكر كاسياس ضمن الطاقم الإداري للفريق وتوقفه عن ممارسة كرة القدم الموسم المقبل، حتى يتعافى تمامًا من مشكلته الصحية الأخيرة.

وقال كاسياس في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”سأفعل شيئًا مختلفًا عما كنت أفعله عادة، وهو أن أكون على أرض الملعب، سأحاول إجراء اتصال بين الفريق والنادي، تحدث معي رئيس النادي في الموسم الماضي عندما حدث موقفي وأخبرني أنه يريد أن أبقى معهم بالقرب من اللاعبين وخاصة الشباب، لأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات“.

وأضاف: ”سأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي في الفريق“.

????⚪ @IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

???? "Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube."

???? "Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Notícia completa???? https://t.co/3yJTdPS57b#FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8 — FC Porto (@FCPorto) July 15, 2019

وتابع: ”سنستعد للقيام بأفضل ما يمكن في بداية الموسم، لدينا بالفعل عدة أسابيع من العمل ولكن لا يزال هناك أسبوعان متبقيان للمباريات الرسمية الأولى، أتمنى أن نتمتع جميعًا بموسم رائع حتى نتمكن من الفوز بالبطولة والكؤوس والقيام بأفضل ما في أوروبا“.

وكان كاسياس عاد لتدريبات فريقه أخيرًا للمرة الأولى منذ أشهر بعيدة.

وكان النجم الإسباني تعرض لوعكة صحية قبل شهرين في القلب، وتصور العديدون أن تلك المشكلة قد تجبره على الاعتزال بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن كاسياس يملك عقدًا مع فريق بورتو لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠.