بعد شهرين من تعرضه لأزمة قلبية.. كاسياس يعود لتدريبات فريق بورتو

عاد الحارس الإسباني إيكر كاسياس للملاعب من جديد، لينضم إلى معسكر إعداد فريق بورتو للموسم الجديد، إثر شهرين من تعرضه لأزمة قلبية خلال مران فريقه مما اضطره للخضوع لقسطرة.

وكان الحارس نفسه قد أعلن عودته للتدريبات مع بقية زملائه بعدما نشر صورة له عبر حسابه بـ“فيسبوك“، ظهر فيها مبتسمًا وعلّق عليها، قائلًا: ”العودة إلى العمل.. اليوم الأول“.

وكانت هناك توقعات كبيرة حول عدم عودة كاسياس مرة أخرى لأرضية الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مران الفريق منذ شهرين وخضوعه لعملية قسطرة في القلب.

وعقب هذا الأمر، كانت هناك العديد من التكهنات بشأن مستقبل الحارس صاحب الـ38 عامًا، والذي كان قد جدد عقده مؤخرًا مع بورتو الذي بدأ اللعب لصفوفه عام 2015.

وكتب كاسياس تغريدة على حسابه في ”تويتر“، في مايو/أيار الماضي، قال فيها ردًا على الشائعات التي أطلقها رئيس النادي جورجي نونو بينتو: ”اتركوني أعلن هذا النبأ بنفسي عندما يحين، فسيأتي اليوم الذي سأعتزل فيه بالتأكيد. لكني الآن أتحلى بالهدوء“.

وأوضح الفريق الطبي للنادي البرتغالي أن عودة الحارس للملاعب ستعتمد على عملية تأهيله ورد فعل الأدوية وإرادته الشخصية.