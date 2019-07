احتفالات راقصة لنجوم السنغال بعد بلوغ نهائي أمم أفريقيا على حساب تونس (فيديو)

احتفل لاعبو السنغال بشكل صاخب ببلوغ الفريق لأول نهائي لكأس الأمم الافريقية بعد 17 عامًا عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الكاميرون في نهائي نسخة 2002.

وخسرت السنغال، الساعية للقبها القاري الأول، 3-2 بركلات الترجيح أمام الكاميرون في نسخة 2002 في مالي لكنها نجحت في بلوغ نهائي نسخة 2019 في مصر بفضل هدف عكسي سجله المدافع التونسي ديلان برون في مرماه في الوقت الإضافي الأول.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي في القاهرة، بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وبعد انتهاء المباراة رقص لاعبو السنغال داخل الملعب وعلى رأسهم ساديو ماني احتفالًا بخوض المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

