منتخب السنغال يهزم تونس ويتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا (فيديو)

خسر منتخب تونس 0/1 أمام منافسه منتخب السنغال، اليوم الأحد في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي الأول بكأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف في الشوطين الأصليين رغم الفرص السانحة، وأضاع فرجاني ساسي فرصة التقدم لتونس، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 75، وأتبعه السنغال هنري سايفت بركلة جزاء كذلك في الدقيقة 81، وفي الركلتين تصدى ألفريد غوميز حارس السنغال ومعز حسن حارس تونس لهما.

ولجأ المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين، اللذين شهدا تفوق منتخب السنغال، بعد أن سجل له ديلان برون لاعب تونس هدفًا عكسيًا بضربة رأس في الدقيقة 101.

يشار إلى أن منتخب تونس وصل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ نسخة العام 2004، عندما أحرز لقب البطولة آنذاك.

ويلتقي منتخب السنغال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، يوم الجمعة المقبل.