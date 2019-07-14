ديوكوفيتش يهزم فيدرر في نهائي ويمبلدون بعد مباراة ماراثونية

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون للمرة الخامسة في مسيرته، بعد فوز على السويسري روجر فيدرر بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12، الأحد، في مباراة استمرت نحو 5 ساعات

وهذا هو اللقب الخامس لديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون، إذ أحرز اللقب من قبل 4 مرات، أعوام 2011، و2014، و2015، و2018.

في حين أحرز روجر فيدرر لقب بطولة ويمبلدون 8 مرات من قبل، أعوام 2003، و2004، و2005، و2006، و2007، و2009، و2012، و2017.

وهذا اللقب الفردي السادس عشر لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام،

وسبق أن تغلب ديوكوفيتش على فيدرر في نهائي بطولة ويمبلدون نسختي 2014 و2015.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بألقاب فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد انتصار نوفاك ديوكوفيتش على روجر فيدرر في نهائي ويمبلدون.

روجر فيدرر، 20 لقبًا: أستراليا المفتوحة (6) – فرنسا المفتوحة (1) – ويمبلدون (8) – أمريكا المفتوحة (5).

رفائيل نادال، 18 لقبًا: أستراليا المفتوحة (1) – فرنسا المفتوحة (12) – ويمبلدون (2) – أمريكا المفتوحة (3).

نوفاك ديوكوفيتش، 16 لقبًا: أستراليا المفتوحة (7) – فرنسا المفتوحة (1) – ويمبلدون (5) – أمريكا المفتوحة (3).

بيت سامبراس، 14 لقبًا: أستراليا المفتوحة (2) – ويمبلدون (7) – أمريكا المفتوحة (5).

روي إيمرسون، 12 لقبًا: أستراليا المفتوحة (6) – فرنسا المفتوحة (2) – ويمبلدون (2) – أمريكا المفتوحة (2).