روجر فيدرر قبل نهائي ويمبلدون: انتهى العمل

مع استعداد روجر فيدرر لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون للتنس، غدًا الأحد، يعلم اللاعب السويسري أنه يوجد القليل ليفعله من أجل تعزيز فرصه بحصد اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، وأن كل العمل انتهى.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا:“مثل المدرسة، في يوم الامتحان لن تقرأ العديد من الكتب في ذلك اليوم، ولا يوجد أي وقت لفعل ذلك.

و“العمل تم بالفعل، وكان عامًا جيدًا (بالنسبة لي).. وكل شيء يسير على ما يرام. ومن هذا المنطلق يمكنني دخول المباراة وأنا واثق“.

ومع حصوله على 8 ألقاب في ويمبلدون كان فيدرر محقًا بثقته، لكن ديوكوفيتش نال 4 ألقاب أيضًا، ويمكنه معادلة رقم بيورن بورج لو حققه للمرة الخامسة.

والأهم من ذلك أن اللاعب الصربي تفوق على فيدرر في النهائي في نادي عموم إنجلترا في 2014 و2015.

وقال ديوكوفيتش عن نظيره السويسري:“كلنا نعلم مدى كفاءته في أي مكان خاصة هنا، وهذا النوع من الملاعب يلائم أسلوبه للغاية، ويحب اللعب سريعًا، وأخذ الوقت من منافسه، وعدم منحك الفرصة“.

وأضاف:“إنه يدفعك للعب سريعًا، لذا بالنسبة لبعض اللاعبين مثلي ومثل (رفائيل) نادال، نحب أخذ بعض الوقت، وهذا ضغط مستمر يجب التعامل معه“.

وتابع:“لعبت ضد روجر مباراتين نهائيتين مذهلتين في عامين متتاليين، لذا أنا أعلم ما الذي يجب توقعه، وبالتأكيد سأكون متحمسًا ومتوترًا وكل ما يمكنكم التفكير فيه، وسأفعل ما بوسعي للسيطرة على ذلك بطريقة ما، وأفرض أسلوبي بشكل متوازن وأتمنى فعل ذلك طيلة المباراة“.

وقدم فيدرر أداءً رائعًا في الفوز على نادال في الدور قبل النهائي، أمس الجمعة، فيما لم يُختبر ديوكوفيتش في انتصاره السهل على روبرتو باوتسيتا أجوت.

وسيحتاج اللاعب السويسري للوصول إلى قمة مستواه مرة أخرى، غدًا الأحد، ليضع حدًا لأربع هزائم متتالية أمام منافسه الصربي.

وربما لن يكون من الحكمة المراهنة على خسارة فيدرر، لكن العديد من النقاد يعتبرون أن ديوكوفيتش المصنف الأول في البطولة هو المرشح للفوز.