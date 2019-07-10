مدرب كوت ديفوار: سنعبر منتخب الجزائر في أمم أفريقيا بهذه الطريقة

قال إبراهيم كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن عبور الجزائر الخميس في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر يحتاج لمجهود ذهني وبدني.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد كمارا ”منتخب الجزائر فريق قوي، لاعبيه في حالة استنفار دائم، وعلينا أن نحقق المراد غدًا أمامهم“.

وأكمل: ”الجزائر تملك فريقًا قويًا جدًا في الخط الأمامي، مبارياتهم الأربعة رائعة ولكن في النهاية المواجهة في أرضية ملعب المباراة سيكون لها طابع خاص“.

وأضاف: ”نعلم جيدًا قوة دفاع الجزائر التي لم تستقبل أهدافًا، ونعد لذلك بشكل خاص، أكيد هناك نقاط ضعف في الفريق الجزائري وسنلعب على ذلك من البداية“.

وتابع: ”الفوز غدًا يحتاج إلى بذل أقصى مجهود بدني وذهني والنظر فقط إلى ضرورة الحفاظ على اسم وهيبة منتخب كوت ديفوار، ومن الوارد أن نتحسن فيما هو قادم في كل خطوط الملعب، وحرصت على مشاهدة أغلب المباريات مع اللاعبين“.

وعن بدء تطبيق تقنية الفيديو أجاب: ”من الطبيعي أن يكون الفار حاضرًا لمساعدة عناصر التحكيم ولكن الأهم هو نجاح اللاعبين في عدم ارتكاب أخطاء“.