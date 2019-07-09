مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر.. سيرج أورييه يصيب نفسه أثناء نقاش حماسي خلال لقاء مالي

تسبب سيرج أورييه، قائد منتخب كوت ديفوار، في إصابة نفسه في كأس الأمم الأفريقية دون أن يلعب بعد أن أصاب يده اليمنى عند الضرب على طاولة لتشجيع بقية اللاعبين.

وغاب أورييه عن التشكيلة خلال الفوز 1-صفر على مالي في دور الـ16، أمس الاثنين، إذ يواصل التعافي من إصابة بالكاحل، لكنه غادر الاستاد وهو يضع يده في جبيرة.

وقال مدافع توتنهام هوتسبير للصحفيين، اليوم الثلاثاء:“ضربت الطاولة بقبضة يدي خلال نقاش حماسي“ بين الشوطين.

وأضاف:“عندما تحدث أخطاء في المنزل يصرخ الآباء فينا.. وهذا ما حدث، وكنا نتحدث عن بعض الوقائع، وأعتقد أن هذا مطلوب للمجموعة ويعطي شعورًا جيدًا، وقلت لهم إننا لا يجب أن نشعر بالندم ونحن قادرون على الفوز، ونحتاج لبعض التعديلات فقط.. هذا ما قلته“.

ويتمنى أورييه أن يتمكن من اللعب أمام الجزائر في السويس، يوم الخميس، في دور الثمانية.

وتابع الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عامًا:“أعتقد أنني أفضل حالًا ويوجد وقت متاح قبل يوم الخميس“.