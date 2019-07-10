نيمار لا يبالي بأزمته مع باريس سان جيرمان ويلعب على الشاطئ (فيديو)

لا يزال نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يرفض العودة إلى فرنسا للتدريب قبل الموسم وقد تم تصويره وهو يستمتع بلعب كرة طائرة شاطئية في البرازيل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا دخل في نزاع مع ناديه من أجل العودة إلى برشلونة هذا الصيف، لكن يبدو أن الموقف لا يزعجه.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورًا لنيمار أثناء لعب كرة طائرة شاطئية مع زملائه وهو يبتسم ولا يبالي بأزمته مع النادي الفرنسي، وذلك بعدما حضر نهائي ”كوبا أمريكا“ يوم الأحد الماضي الذي فاز فيها منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف على بيرو في استاد ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وقال ليوناردو، مدير الرياضة في باريس سان جيرمان، في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“، يوم الثلاثاء: ”لم نتلق أي عرض، لكن صحيح أننا كنا على اتصال معهم (برشلونة)“.

وكانت كلمات المسؤول البرازيلي تشير إلى مفاوضات بشأن مستقبل نيمار بين وسطاء وعدم وجود مفاوضات مباشرة بين سان جيرمان وبرشلونة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت هناك ادعاءات بأنه قد تم عرض اللاعب على ريال مدريد ما يعني ضمنًا أن النادي الفرنسي يريد رحيل نجمه ولا يرغب في بيعه لبرشلونة.

ولم يعد ريال مدريد مهتمًا بنيمار خاصة بعد التعاقد مع إيدن هازارد كما يسعى فلورنتينو بيريز رئيس النادي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الموسم المقبل.

كما أن النادي الملكي لا يملك المال الكافي لضم نيمار والذي لن يقل عن 200 مليون يورو (180 مليون جنيه إسترليني).

ولا يزال فيليب كوتينيو اللاعب الأكثر ترجيحًا لخفض سعر نيمار ويُعد عثمان ديمبلي هو الآخر الذي يمكن بيعه لتمويل هذه الخطوة أو الانضمام إلى باريس سان جيرمان مع كوتينيو في مقابل نيمار.