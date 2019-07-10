الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يصطدم منتخب نيجيريا بنظيره الجنوب أفريقي، مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وحجز منتخب نيجيريا مقعده في الدور ربع النهائي، بعدما تفوق على الكاميرون بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16، بينما فجر منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على منتخب مصر ”البلد المنظم“ بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.

وعاد منتخب نيجيريا للظهور مجددًا في بطولة أمم أفريقيا بعدما غاب عن المشاركة في نسختي 2015 و2017 ساعيًا لاستعادة أمجاده باعتلاء منصة التتويج يوم 19 يوليو.

ويعد منتخب نيجيريا ضيفًا شبه دائم على المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن توج باللقب القاري في ثلاث مناسبات أعوام 1980 و1994 و2013، بينما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية ”4 مرات“ كان آخرها عام 2000، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في 7 مناسبات، آخرها نسخة 2010 التي أقيمت في أنغولا.

وتعقد جماهير نيجيريا آمالها على أوديون إيغالو من أجل قيادة منتخب ”النسور الخضر“ للصعود إلى الدور نصف النهائي والحفاظ على حلم التتويج باللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قدم عرضًا رائعًا في المباراة الماضية أمام الكاميرون، حيث استطاع أن يسجل هدفين لمنتخب نيجيريا ليرفع رصيده من الأهداف في المونديال الأفريقي إلى ثلاثة أهداف ليصبح على صدارة هدافي المسابقة متساويًا مع نجم ليفربول والمنتخب السنغالي ساديو ماني، وآدم وناس لاعب منتخب الجزائر، وسيدريك باكامبو مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية.

في المقابل، يطمح منتخب جنوب أفريقيا لمواصلة صحوته بإقصاء نيجيريا والمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب الثاني في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما سبق أن توج باللقب في نسخة 1996.

والتقى المنتخبان مرتين من قبل في كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2000 و2004، كان الفوز فيهما لصالح نيجيريا بهدفين نظيفين في المباراة الأولى ثم رباعية كاسحة في الثانية.

وبشكل عام التقى المنتخبان 15 مرة من قبل حيث فازت نيجيريا سبع مرات مقابل ثلاثة انتصارات لجنوب أفريقيا وتعادلا خمس مرات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وهي مذاعة عبر البث الأرضي لقناة ”تايم سبورتس“ على التلفزيون المصري، وفضائيًا على قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR بتعليق عصام الشوالي.