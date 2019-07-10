السنغال ضد بنين ونيجيريا مع جنوب أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين السنغال وبنين في استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية والثانية بين جنوب أفريقيا ونيجيريا في استاد القاهرة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء العاشر من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

السنغال VS بنين، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

نيجيريا VS جنوب أفريقيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS HD 1 FR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.