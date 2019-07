إبراهيموفيتش يواصل الجنون.. تعرف على التشكيلة المفضلة لزلاتان (صورة)

يواصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصرفاته الجريئة، وهذه المرة بالكشف عن التشكيلة المثالية بالنسبة له.

ونشر إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 37 عامًا، تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب ”فريقي المفضل في كل العصور، ليس لدي سوى أن أعين المدرب، ربما سيكون زلاتان“.

ويظهر في التغريدة اسم إبراهيموفيتش في جميع المراكز، من حراسة المرمى إلى الدفاع فالوسط وأخيرًا في الهجوم.

ولاقت تغريدة إبراهيموفيتش تفاعلًا بين متابعيه حيث وصفه كثيرون بالمغرور، وقال أحدهم: ”لم يفز زلاتان أبدًا بكأس العالم. لم يفز أبدًا في دوري أبطال أوروبا، لكنه يتحدث كما لو أنه غزا العالم“، وأضاف آخر ”سوف يفوز بـ0 دوري أبطال أوروبا“ في إشارة إلى فشل المهاجم السويدي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وعلق ثالث ”أنت مريض عقليًا ولكني أحبك كثيرًا“

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 8, 2019