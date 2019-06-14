تقرير: إبراهيموفيتش الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي

أصبح السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنغلوس جالاكسي الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع 7,2 مليون دولار سنويًا، بحسب أرقام نشرتها رابطة اللاعبين في الدوري.

وتقاضى ”إيبرا“ البالغ من العمر 37 عامًا 1,5 مليون دولار في الموسم الماضي، لأن لوس أنغلوس غالاكسي كان قد بلغ الحد الأقصى للاعبيه الثلاثة ”المعيّنين“، أي الأعلى أجرًا في تشكيلته منذ وصوله في مارس 2018.

وتخطى مهاجم برشلونة الإسباني وأنتر ويوفنتوس الإيطاليين وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، الرقم القياسي الذي كان يحمل البرازيلي كاكا مع أورلاندو والبالغ 7,16 مليون دولار في 2017.

ومنذ وصوله الى الدوري الأمريكي، سجل زلاتان 33 هدفًا ومرّر 13 كرة حاسمة في 39 مباراة في الدوري.

ويتقدم المهاجم السويدي في ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا زميله المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس (6,5 مليون دولار)، ولاعب تورونتو مايكل برادلي (6,43 مليون) وجوزيه ألتيدو(6,33 مليون).

واحتل مهاجم لوس أنغلوس أف سي ومتصدر ترتيب الهدافين المكسيكي كارلوس فيلا المركز الخامس مع 6,3 مليون، أمام الألماني الدولي السابق ولاعب وسط شيكاغو باستيان شفاينشتايغر (5,6 مليون دولار).

أما الدولي الإنجليزي السابق واين روني مهاجم دي سي يونايتد فحل تاسعًا (3,5 مليون)، أمام الفنزويلي جوزف مارتينيز (أتلانتا) هداف وأفضل لاعب في موسم 2018 مع 3,06 مليون.

وبحسب رابطة اللاعبين، يتقاضى 54 لاعبًا من أصل 691 لاعبًا مليون دولار على الأقل سنويًا، أي بنسبة 7,8%. ويبلغ متوسط الراتب في الدوري باستثناء اللاعبين ”المعيّنين“ نحو 345 ألف دولار بزيادة بلغت 13,3 % عن الموسم الماضي و150% على مدار 5 سنوات.