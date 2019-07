”يويفا“ يرد على تقارير مشاركة منتخب الأرجنتين في مسابقات الاتحاد الأوروبي

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في بيان رسمي ما تردد من تقارير عن دعوة منتخب الأرجنتين للمشاركة في المسابقات الأوروبية القارية.

وخرجت بعض المصادر المقربة من الاتحاد الأرجنتيني لتؤكد أن هناك تفكيرا باللعب في النسخة المقبلة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة ضد ”كونيمبول“ (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) بالفساد.

وقال ”يويفا“ في بيانه الرسمي: ”هذه أخبار كاذبة تمامًا.. ما خرج عن وجود طلب من قبل الاتحاد الأرجنتيني بالمشاركة في المسابقات الأوروبية أو أن يصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولم ندخل في أي مناقشات حول هذ الأمر ولن نفعل“.

وأضاف: ”على الرغم من ذلك، من خلال الصداقة والعلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي، من الممكن دعوتهم (الاتحاد الأرجنتيني) كزوار لمشاهدة أي بطولة أوروبية في أي وقت“.

UEFA denying report Argentina could participate in Nations League – or any UEFA competition pic.twitter.com/ocZjnLdiDB

— Rob Harris (@RobHarris) July 8, 2019