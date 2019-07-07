كل ما تريد معرفته عن مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي كوبا أمريكا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”ماراكانا“؛ لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب البرازيل ضد بيرو، في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز باللقب القاري في مواجهة طموح بيرو الباحثة عن تحقيق الفوز باللقب أيضًا، بعد أن قدموا مفاجآت قوية في البطولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب ”ماراكانا“.

وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 3 و 4 بصوت المعلق يوسف سيف.

مشوار المنتخبين

قدّم منتخب البرازيل مسيرة مميزة في كوبا أمريكا، بدأت بالفوز على بوليفيا بثلاثية دون رد والتعادل مع فنزويلا دون أهداف والفوز على بيرو نفسها بخماسية دون رد، وفي دور الـ8 تعادل المنتخب البرازيلي مع باراغواي وفاز بضربات الترجيح، ثم تغلب على الأرجنتين بثنائية دون رد ولم تهتز شباك راقصي السامبا.

وحقق منتخب بيرو مسيرة متذبذبة بعد التعادل مع فنزويلا والفوز على بوليفيا بنتيجة 3/1، ثم الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 5/0، ثم عبور أوروغواي بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف بدور الـ8، ثم إقصاء تشيلي بثلاثية دون رد بدور الأربعة.

وفاز منتخب البرازيل في آخر لقاءين ضد بيرو، بينما فاز المنتخب البرازيلي باللقب القاري 8 مرات آخرها عام 2007، فيما فاز منتخب بيرو بلقبين عامي 1939 و 1975.

قدرات البرازيل

يمتلك المنتخب البرازيلي قدرات قوية تساعده على حصد اللقب وأسلحة مهمة على رأسها الدعم الجماهيري الكبير والمنتظر.

ويغيب عن منتخب البرازيل نجمه نيمار للإصابة، ويعتمد المدرب تيتي على تشكيلته التي تضم الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيس وفيليبي لويس، وفي خط الوسط كاسيميرو وآرثر وكوتينيو، وفي الهجوم إيفرتون وروبرتو فيرمينو وغابريل جيسوس.

مفاجآت بيرو

يبحث منتخب بيرو عن المفاجأة بقيادة مدربه ريكاردو غاريكا، الذي يتطلع لحصد الانتصار والفوز على البرازيل في عقر داره.

ويعتمد منتخب بيرو على تشكيلته التي تضم بيدرو جاليس لحراسة المرمى، كارلوس زامبرانو ولويس إبرام ولويس أدفونكولا وميغيل تاوكو للدفاع، ويوشيمير يوتين وريناتو تابيا مع صانع الألعاب كريستيان كويفا وآندريه كاريلو وإديسون فلوريس مع المهاجم المخضرم رافايل غيريرو.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن منتخب البرازيل يبدو نظريًا الأقرب، ولكن كل شيء وارد، خاصة أن الهزيمة بخماسية في لقاء الدور الأول يجعل المهمة صعبة للغاية بالنسبة للسامبا والضغوط أكبر.

وأوضح أن المنتخب البرازيلي يسعى لتحقيق الفوز ولكن كل شيء مرهون باستغلال الفرص وعدم ترك مساحات للاعبي بيرو، وخاصة في وجود غيريرو وكاريلو وكويفا.