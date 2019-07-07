موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي كوبا أمريكا اليوم والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب البرازيل بنظيره بيرو في المباراة النهائية، لبطولة كوبا أمريكا 2019، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”ماراكانا“.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد تخطيه الأرجنتين في نصف النهائي بنتيجة 2 – 0، بينما تخطى منتخب بيرو نظيره تشيلي حامل اللقب بثلاثية نظيفة.

وتشهد المواجهات التاريخية بين منتخبي السيليساو ونظيره البيروفي في كوبا أمريكا التي وصلت إلى 18 مباراة، تفوقًا كاسحًا للمنتخب البرازيلي، إذ حقق الفوز في 12 مباراة، مقابل 3 انتصارات لمنتخب بيرو، سجل منتخب السامبا 39 هدفًا مقابل 13 هدفًا لبيرو.

واستطاع منتخب البرازيل التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى بجانب فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره في دور المجموعات، جمعها من الفوز على بوليفيا في الافتتاح بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل مع فنزويلا بدون أهداف، واكتسح منتخب بيرو بخمسة أهداف نظيفة في ختام دور المجموعات، قبل أن يتغلب على باراغواي في دور الثمانية بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في نصف النهائي.

ويدخل منتخب بيرو اللقاء بكامل صفوفه، وسيكون أمام المدير الفني ريكاردو جاريكا جميع الاختيارات من أجل تحقيق اللقب الثالث في تاريخ منتخب بيرو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN SPORTS MAX 3 HD.