ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2019 (صورة)

تساوى أوديون إيغالو، نجم منتخب نيجيريا، مع الجناح السنغالي ساديو ماني، في صدارة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا الحالية بمصر.

وسجل إيغالو ثنائية في مباراة بلاده ضد الكاميرون، التي أقيمت، يوم السبت، على ملعب الإسكندرية، في ثمن نهائي المسابقة.

تقدم منتخب نيجيريا بهدف لإيغالو، ولكن الفريق الكاميروني سجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي.

وسجل إيغالو هدف التعادل لمنتخب نيجيريا، ليعتلي صدارة هدافي البطولة مع السنغالي ساديو ماني برصيد 3 أهداف.

وتقدم أليكس إيوبي بالثالث لنيجيريا، من تمريرة ساحرة لإيغالو، والذي توج رجلا للمباراة.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية:

ساديو ماني (السنغال): 3 أهداف.

أوديون إيغالو (السنغال): 3 أهداف

أحمد المحمدي (مصر): هدفان.

محمد صلاح (مصر): هدفان.

كاروليس أندريا ماستينور (مدغشقر): هدفان.

آدم وناس (الجزائر): هدفان.

جوردان آيو (غانا): هدفان.

سيدريك باكامبو (الكونغو الديموقراطية): هدفان.

محمد ياتارا (غينيا): هدفان.

ميكايل بوتي (بنين): هدفان.

ميكايل أولونغا (كينيا): هدفان.