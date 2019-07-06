نيجيريا تُقصي الكاميرون حاملة اللقب من كأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

نيجيريا تُقصي الكاميرون حاملة اللقب من كأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

بلغت نيجيريا دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب فوزها 3-2 على الكاميرون حاملة اللقب بفضل ثنائية من أوديون إيجالو بواقع هدف في كل شوط اليوم السبت.

وودعت الكاميرون البطولة من دور الستة عشر رغم تقدمها 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

ومنح إيغالو التقدم لنيجيريا في الدقيقة 19 قبل أن تسجل الكاميرون هدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني أدرك إيغالو التعادل قبل أن يصنع هدف الفوز بتمريرة رائعة لزميله أليكس أيوبي مهاجم آرسنال الإنجليزي.

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