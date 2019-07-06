نيجيريا تُقصي الكاميرون حاملة اللقب من كأس الأمم الأفريقية 2019 (فيديو)

بلغت نيجيريا دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب فوزها 3-2 على الكاميرون حاملة اللقب بفضل ثنائية من أوديون إيجالو بواقع هدف في كل شوط اليوم السبت.

وودعت الكاميرون البطولة من دور الستة عشر رغم تقدمها 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

نيجيريا 3 × 2 الكاميرون | اهداف اللقاء بصوت رؤوف خليف HD pic.twitter.com/7Z9qnX3HeS — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 6, 2019

ومنح إيغالو التقدم لنيجيريا في الدقيقة 19 قبل أن تسجل الكاميرون هدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني أدرك إيغالو التعادل قبل أن يصنع هدف الفوز بتمريرة رائعة لزميله أليكس أيوبي مهاجم آرسنال الإنجليزي.