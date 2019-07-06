السويد تهزم إنجلترا وتقتنص المركز الثالث في كأس العالم للسيدات

استفادت السويد من الأخطاء الدفاعية وتقنية حكم الفيديو المساعد لتفوز 2-1 على إنجلترا، وتقتنص المركز الثالث في كأس العالم للسيدات، اليوم السبت.

ومنحت ثنائية مبكرة عبر كوسوفاري أصلاني وصوفيا يوكوبسون التقدم للسويد رغم أن فران كيربي قلصت الفارق في الشوط الأول، وألغت تقنية حكم الفيديو هدفًا لإيلين وايت بداعي لمس الكرة باليد.

ودفع فيل نيفيل مدرب إنجلترا بكارين كارني بدلًا من نيكيتا باريس في الدقيقة 74 لتخوض آخر مبارياتها بقميص الفريق، بعد إعلانها أمس الجمعة اعتزالها عقب المباراة.

ورغم ذلك لم تنجح في مساعدة فريقها في اقتناص المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم.