أهداف مباراة نيجيريا والكاميرون.. 1-1 (فيديو)

سجل أوديون إيغالو الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في شباك نظيره الكاميرون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

هدف ⚽️ أسبقية للكتيبة النيجيرية بأقدام إيغالو بعد دربكة دفاعية كاميرونية.. ???????? 1 – 0 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/9ZTo9Kl2Gz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019

في الدقيقة 41 باهوكين يعادل النتيجة بعد عرضية رائعة للغاية من باسوجوج تابعها مهاجم الأسود في الشباك.

وحجز منتخب نيجيريا مقعده في دور الـ16 بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.

ويسعى منتخبا نيجيريا والكاميرون لمحو الصورة الباهتة التي ظهر كل منهما عليها في دور المجموعات، لا سيما المنتخب النيجيري الذي تلقى هزيمة تاريخية أمام مدغشقر، بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وفازت الكاميرون 11 مرة مقابل 4 انتصارات لنيجيريا في المباريات 22 التي جمعت بينهما، رغم أن ”النسور الخضر“ تأهلوا لكأس العالم العام الماضي على حساب الكاميرون بعد الفوز 4-صفر والتعادل 1-1 خارج الديار.

ويمتلك منتخب نيجيريا مدربًا مميزًا هو الألمانى جيرنوت روهر الذي نجح في إعادة ”النسور الخضر“ إلى الواجهة من جديد بالصعود لبطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا والتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقاد جيرنوت روهر منتخب نيجيريا لتحقيق 23 انتصارًا منذ توليه منصب المدير الفني في أغسطس 2016، بينما خسر 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات.

في المقابل، يتطلع منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب، لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويخوض منتخب الكاميرون الذي لم تهتز شباكه في البطولة حتى الآن المباراة الـ 84 في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، تذوق خلالها طعم الانتصار في 41 مباراة، وتعادل في 27 مباراة بينما خسر في 15 لقاء.