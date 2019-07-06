كل ما تريد معرفته عن مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم في كأس أمم أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى استاد الإسكندرية؛ لمتابعة مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وتظل مباراة الكاميرون ونيجيريا واحدة من المباريات الكلاسيكية المعروفة في القارة الأفريقية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الكاميرون ونيجيريا، اليوم السبت، في ثمن نهائي الكاف:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18:00 بتوقيت مصر باستاد الإسكندرية بصافرة الحكم جوشوا بوندو.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس ماكس 1 و2“ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف وتايم سبورتس البث الأرضي.

تاريخ اللقاءات

تقابل المنتخبان من قبل 6 مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتفوق خلالها منتخب الكاميرون بعدما حقق انتصارين في نهائي نسختي 1984 و1988 وتوج باللقب، كما فاز بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2000.

وتعادل المنتخبان مرة وحيدة وفاز منتخب نيجيريا مرتين بنسختي 2004 و1992.

مشوار الفريقين

بدأ منتخب الكاميرون مشواره بالمجموعة السادسة بالفوز على غينيا بيساو 2/0، ثم التعادل مع غانا والتعادل مع بنين وصعد وصيفًا برصيد 5 نقاط.

واحتل منتخب نيجيريا وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بوروندي، ثم غينيا 1/0، والخسارة أمام مدغشقر 0/2.

كتيبة الأسود.. وأفكار سيدورف

يبدو منتخب الكاميرون ليس في أفضل حالاته خلال النسخة الحالية، فهناك مشاكل فنية واضحة خاصة في قلب الهجوم، مع قرار مثير للجدل بعدم استدعاء المخضرم فينسينت أبوبكر بخلاف مرض جويل تاغو بالقلب.

ورغم هذه الأمور، إلا أن المدرب الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لأسود الكاميرون ما زال واثقًا في قدرة فريقه على تطوير الشق الهجومي وهز شباك نيجيريا، مؤكدًا أن الكاميرون قادرة على التأهل من بوابة النسور.

ويراهن سيدورف على جهود نجم الوسط المتألق أنجوسا زامبوا لاعب فولهام الإنجليزي للتحكم في الإيقاع، مع تحركات إريك موتينغ اللاعب الموهوب في الخط الأمامي.

ويعتمد سيدورف على حارسه المتألق أندريه أونانا وأمامه الرباعي يايا بانانا وميشيل نجادجو وكولينز فاي وأمبرويسو أوينجو للدفاع، مع ثلاثي الوسط أنجوسا وبيير كوندي واروند دجوم، مع ثلاثي الهجوم موتينغ وستيفن باهوكين وتوكو إيكامبي.

أسلحة النسور.. وصدمة روهر

يملك منتخب نيجيريا أسلحة مميزة تجعله فريقًا منظمًا وسريعًا، ولكن صدمة الخسارة أمام مدغشقر في آخر لقاءات دور المجموعات تحاصر المدرب الألماني جيرنوت روهر.

وقال روهر قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، إنه يتمنى ألّا يتأثر اللاعبون بالخسارة أمام مدغشقر، مؤكدًا أن الهزيمة كانت صادمة بكل المقاييس.

ويغيب عن نيجيريا القائد أوبي ميكيل، ولكن الأنظار تتجه لصانع الألعاب أليكس إيوبي من أجل صناعة الفارق من خلال نجم آرسنال الإنجليزي.

ويعول منتخب نيجيريا على تشكيلته التي تضم الحارس إيكوشوكو زوينا وأمامه الرباعي كينيث أوميرو وليون بالوجن وكلارنس أوازيم وهنري أوكورو للدفاع، بجانب ويلفريد نديدي وأوجينكارو ايتوبو وإليكس إيوبي للوسط، وثلاثي الهجوم فيكتور أوسيمين وأحمد موسى واوديون إيجالو.

وقال هيثم فاروق مدافع منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن اللقاء بين الكاميرون ونيجيريا هو صراع التحكم في خط الوسط، متوقعًا مواجهة ساخنة لوجود نجوم كبار في نصف الملعب.

وأضاف أن الضغوط قوية على المنتخبين من أجل تقديم عرض طيب ووجبة كروية دسمة.