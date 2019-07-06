بعد إضاعة ركلتين.. ساديو ماني يتوقف عن تسديد ركلات الجزاء مع السنغال في كأس أمم أفريقيا

قال ساديو ماني مهاجم السنغال إنه لن يسدد ركلة جزاء في المرة القادمة بعد أن أهدر ركلتين في مباراتين متتاليتين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر.

وأضاع ماني، الذي سجل 3 أهداف في البطولة، ركلة جزاء خلال فوز السنغال 1/0 على أوغندا في دور الـ16 أمس الجمعة بهدف من توقيعه بعد أن أهدر ركلة أخرى خلال الفوز 3/0 على كينيا في المباراة السابقة.

وقال ماني لوسائل إعلام سنغالية بعد اللقاء: ”أهدرت ركلتين في مباراتين ويجب أن أعترف بأن هذا المعدل ليس جيدًا“.

وأضاف مهاجم ليفربول ”لا أريد معاقبة فريقي لذا سأتنحى جانبًا في ركلات الجزاء وسأترك الفرصة لزملائي للتسديد“.

وتابع ”عندما أعود لفريقي سأواصل العمل على تحسين هذا الأمر“.

وفي وقت سابق أكد مدرب السنغال أليو سيسي أنه يدعم ماني للاستمرار في تنفيذ ركلات الجزاء.

وقال سيسي: ”هذه ثقة فيه لذلك يسدد ركلات الجزاء لكن سأتناقش معه في هذا الأمر“.

وعاش ماني، الذي سجل 19 هدفًا في 63 مباراة دولية، فترات تألق وتراجع في كأس الأمم خلال مشاركته الثالثة بالبطولة.

وخاض مباراتين في نسخة 2015 عندما خرج فريقه من الدور الأول وقبل عامين في الغابون سجل هدفين لكنه لم يمنع السنغال من الخروج من دور الـ8 أمام الكاميرون وأهدر ركلة ترجيح حاسمة.

وتلتقي السنغال، التي لم تتوج باللقب من قبل، مع بنين في دور الـ8.