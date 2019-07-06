موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم في كأس أمم أفريقيا

يستعد المنتخب المصري ليخطو خطوة جديدة نحو المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، عندما يلاقي منتخب جنوب أفريقيا، في ثُمن نهائي البطولة.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، اليوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وحقق رفاق محمد صلاح 3 انتصارات في دور المجموعات، بعد الفوز 1/0 على زيمبابوي، و 2/0 على جمهورية الكونغو وأوغندا، ليصعد إلى ثُمن النهائي بالعلامة الكاملة.

وشارك النجم محمد صلاح في التدريب الأخير للمنتخب المصري استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا، بعد غيابه عن تدريب، يوم الخميس؛ بسبب إصابته بنزلة برد.

في المقابل صعد منتخب جنوب أفريقيا إلى ثُمن النهائي بعدما جمع 3 نقاط وصعد ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث (عن المجموعة الرابعة).

وسبق أن لعب منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مرتين فقط في كأس أفريقيا، وكان ذلك في عامي 1996، و1998، حيث فاز المنتخب المصري 1/0 ثم 2/0.

يشار إلى أن منتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود العام 2010.