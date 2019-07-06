تقرير: جوزيه مورينيو يقترب من الانتقال إلى الصين

فجرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية مفاجأة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومورينيو، البالغ من العمر 56 عامًا، بلا نادٍ منذ انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن مورينيو بات قريبًا من الانتقال للعمل في الدوري الصيني، حيث التقى بهوي كا يان، أغنى رجال الأعمال في الصين ومالك مجموعة إيفرغراند.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن هوي كا يان، يرغب في نقل مورينيو إلى القارة الآسيوية، وإسناد تدريب نادي جانجزو إيفرغراند لمورينيو، أو توليه منصب المدير الفني لمنتخب الصين.

وانتشرت صورة لمورينيو مع الملياردير الصيني هوي كا يان، علمًا أن مورينيو قال في وقت سابق إنه سيعود للتدريب في شهر يوليو الجاري، حيث ارتبط بتدريب باريس سان جيرمان وليون ونيوكاسل وحتى تشيلسي، الذي دربه مرتين.

ومورينيو سبق أن تولى تدريب بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، (مرتين)، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحقق مورينيو العديد من الألقاب مع الأندية التي درّبها، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا (مرتين)، والدوري الإنجليزي (3 مرات)، والدوري الإسباني (مرة)، والدوري الإيطالي (مرتين)، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية، وفاز كذلك بجائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرات.