تقرير: مورينيو ينتظر ولاية ثالثة في تشيلسي

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية مفاجأة مدوية عن المدرب المقبل لنادي تشيلسي الإنجليزي، بعد الرحيل المنتظر للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقالت ”صن“، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن إدارة نادي تشيلسي تضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق للبلوز، ضمن قائمة المرشحين لخلافة ساري الموسم المقبل.

وسبق لمورينيو قيادة تشيلسي في ولايتين سابقتين، وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي ”منفتح“ على احتمالات العودة مرة ثالثة إلى ”ستامفورد بريدج“.

وتابعت: ”إدارة تشيلسي ستطالب المدرب المقبل بأن ينهي الموسم الجديد في المربع الذهبي للبريمييرليغ، رغم رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، وحظر التعاقدات المفروضة على البلوز من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ورفض الاستئناف، في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية، كاس“.

وارتبط مورينيو بتقارير تتعلق بقيادة نادي نيوكاسل يونايتد في الموسم الجديد، ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن.

وترغب إدارة تشيلسي في تعيين مدرب يملك الخبرة والتجربة لقيادة الفريق في تلك الظروف الصعبة، بعد رحيل هازارد، وإيقاف التعاقدات، وهو ما يفتح الباب أمام ولاية ثالثة لمورينيو، الذي قاد البلوز لـ3 ألقاب في البريمييرليغ، ومثلهم في كأس الرابطة، ومرة واحدة في كأس إنجلترا.