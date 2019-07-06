الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، منافسه منتخب تشيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا 2019.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأرجنتين ضد تشيلي على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

وخسر منتخب الأرجنتين 0/2 أمام البرازيل في نصف النهائي، في حين خسر منتخب تشيلي 0/3 أمام بيرو.

ومنتخب تشيلي هو حامل لقب آخر نسختين، وفاز في المباراة النهائية في المرتين على الأرجنتين.

وقال التشيلي أرتورو فيدال، إن المباراة ”ليس لها أي أهمية“، وأضاف:“سنُضطر للعبها كما هي العادة لتحديد المركز الثالث“.

لكن فيدال أوضح أنه من ”الرائع“ دائمًا مواجهة الأرجنتين، لأن لديها أفضل لاعب في العالم، ليونيل ميسي“.

وحقق منتخب تشيلي لقب كوبا أمريكا مرتين فقط، في حين حقق منتخب الأرجنتين لقب البطولة 14 مرة، لكن آخرها كان العام 1993.