موعد مباراة بيرو ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

نالت البرازيل لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في كل مرة استضافت فيها البطولة، وستحاول الحفاظ على سجلها المثالي بحصد أول لقب كبير منذ 2007 عندما تواجه بيرو في النهائي، غدًا الأحد.

وأي نتيجة سوى فوز أنجح منتخب وطني باستاد ماراكانا، سيتحول الأمر إلى فشل للذكرى، وربما يكلف المدرب ”تيتي“ وظيفته بغض النظر عن التطور المستمر تحت قيادته.

ورغم غياب نيمار بسبب الإصابة عشية انطلاق البطولة ظهرت البرازيل كأكثر المنتخبات قوة واكتمالًا، إذ أحرزت 10 أهداف، ولم تهتز شباكها في 5 مباريات.

وجعلت تشيلي حاملة اللقب طريق البرازيل إلى المجد أسهل بعدما ودَّعت البطولة أمام بيرو التي خسرت 5/0 أمام البلد المستضيف في دور المجموعات.

ووُجهت انتقادات لداني ألفيس قائد البرازيل بسبب ثقته المفرطة بعدما كتب عبر حسابه على ”تويتر“:“انتهى الأمر“ بعد فوز بيرو المفاجئ على تشيلي، لكن الظهير الأيمن نفى أنه كان يسخر من فريق المدرب ريكاردو جاريكا.

وستكون البرازيل هي المرشحة للفوز على بيرو، لكن لا توجد أي حاجة لتذكير جماهيرها بما حدث في نهائي كأس العالم 1950 على استاد ماراكانا عندما كانت واثقة من حصد اللقب قبل أن تخسر أمام أوروغواي.

لكن المدافع ماركينيوس أكد أن منتخب بلاده لا يستهين ببيرو التي وصلت النهائي لأول مرة منذ أن نالت لقبها الثاني في كوبا أمريكا في 1975.

وحصدت البرازيل اللقب في 8 مناسبات، من بينها 4 مرات عندما استضافت البطولة.

وأبلغ ماركينيوس الصحفيين:“نعلم أن الأمور يمكن أن تتغير سريعًا في كرة القدم، وبيرو في حالة مختلفة الآن، والجميع يعلمون أننا بحاجة لجهد كبير للفوز، لأن النهائي من مباراة واحدة عكس أي مواجهة أخرى“.

وأضاف:“الأمر سيعتمد على المشاعر، والخطط، والحالة الفنية، ويجب علينا المزج بين كل ذلك والتفاصيل البسيطة ستصنع الفارق في المباراة. والفريق الذي سيرتكب العدد الأقل من الأخطاء سيصبح بطلًا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة البرازيل وبيرو، غدًا الأحد، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.