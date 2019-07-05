ساديو ماني يقود السنغال لعبور أوغندا ومواجهة بنين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

حجز المنتخب السنغالي، مقعدًا في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بمصر، بتغلبه على نظيره الأوغندي بهدف دون رد في ثمن نهائي البطولة القارية.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي السنغال، في رحلة بحث عن هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.

ومع حلول الدقيقة 15 بادر المنتخب السنغالي بالتسجيل عن طريق ساديو ماني، الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.

بعدها بحث لاعبو أوغندا عن فرصة إدراك التعادل لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف.

وكادت أن تشهد الدقيقة 61 الهدف الثاني للسنغال، عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها ماني، إلا أن الحارس الأوغندي تصدى لها ببراعة.

بذلك، سيلعب المنتخب السنغالي في ربع النهائي مع بنين، الذي أطاح في وقت سابق اليوم بالمغرب.